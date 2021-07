Riciclaggio, corruzione ed evasione per oltre 50 milioni di euro: giuglianese scarcerato. (Di sabato 31 luglio 2021) Auletta Giuseppe è stato arrestato il 24.02.21 dopo un blitz della Guardia di Finanza che vedeva coinvolti imprenditori, politici e membri delle forze dell’ordine per una maxi frode fiscale per oltre cinquanta milioni di euro nel settore della commercializzazione di carburanti, tutti fatti commessi per agevolare associazioni di stampo camorristico. scarcerato giuglianese Nella giornata di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 luglio 2021) Auletta Giuseppe è stato arrestato il 24.02.21 dopo un blitz della Guardia di Finanza che vedeva coinvolti imprenditori, politici e membri delle forze dell’ordine per una maxi frode fiscale percinquantadinel settore della commercializzazione di carburanti, tutti fatti commessi per agevolare associazioni di stampo camorristico.Nella giornata di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

