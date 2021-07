Riccardo Muti furioso contro la sua città: "Amareggiato per il degrado di Napoli" (Di sabato 31 luglio 2021) Amareggiato dalla decadenza che lo accolse, il M° Muti celebrò al Conservatorio di Napoli i suoi 80 anni. ¨Sono rimasto stupito dal disgusto che ho visto a San Sebastiano¨. Questo è lo sfogo che Riccardo Muti ha rivolto ad alcuni amici che lo hanno accolto al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, dove è arrivato per ricevere simbolicamente gli auguri dai suoi vecchi amici. Ma, una volta messo piede in città, il maestro non nascose il suo disappunto per lo stato in cui si trova via San Sebastiano, a due passi dal conservatorio, un tempo considerata una vera e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 31 luglio 2021)dalla decadenza che lo accolse, il M°celebrò al Conservatorio dii suoi 80 anni. ¨Sono rimasto stupito dal disgusto che ho visto a San Sebastiano¨. Questo è lo sfogo cheha rivolto ad alcuni amici che lo hanno accolto al Conservatorio San Pietro a Majella di, dove è arrivato per ricevere simbolicamente gli auguri dai suoi vecchi amici. Ma, una volta messo piede in, il maestro non nascose il suo disappunto per lo stato in cui si trova via San Sebastiano, a due passi dal conservatorio, un tempo considerata una vera e ...

Advertising

Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella al concerto in occasione del #G20Cultura, eseguito dall'Orchestra Giovanile '… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi oggi alle ore 19.15 interverrà all’inaugurazione del #G20Cultura. Al termine della cerimonia,… - teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Riccardo Muti, il primo ad inaugurare la nostra riapertura dopo la sciagura dell'incendio. 80 s… - Gino16949609 : RT @Quirinale: #Quirinale, il Presidente #Mattarella al concerto in occasione del #G20Cultura, eseguito dall'Orchestra Giovanile 'Luigi Che… - LuisaRagni : RT @Quirinale: #Quirinale, il Presidente #Mattarella al concerto in occasione del #G20Cultura, eseguito dall'Orchestra Giovanile 'Luigi Che… -