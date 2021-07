Riccardo Muti festeggia gli 80 anni ma una caduta rovinosa (video) rischia di rovinargli il “tanti auguri” (Di sabato 31 luglio 2021) La festa più bella di Riccardo Muti, quella nel “suo” Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, rischiava di essere rovinata da una brutta caduta, documentata da un video allarmante. Per fortuna, nessuna conseguenza per Riccardo Muti, durante i festeggiamenti per i suoi 80 anni nella Sala Scarlatti dove il grande direttore d’orchestra napoletano si è formato da giovane. Muti, ieri. è inciampato mentre stava portando sul palco la torta di compleanno e nella sala veniva intonato il classico ‘tanti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) La festa più bella di, quella nel “suo” Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli,va di essere rovinata da una brutta, documentata da unallarmante. Per fortuna, nessuna conseguenza per, durante imenti per i suoi 80nella Sala Scarlatti dove il grande direttore d’orchestra napoletano si è formato da giovane., ieri. è inciampato mentre stava portando sul palco la torta di compleanno e nella sala veniva intonato il classico ‘...

