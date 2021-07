Riccardo Muti a Scampia: il racconto di una giornata emozionante (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Il contatto con Muti? A marzo ci hanno chiamato dal suo staff invitandoci a seguire su zoom le prove generali al Mercadante. Al termine il maestro si è fermato a parlare con i nostri giovani musicisti promettendoci che sarebbe venuto a trovarci. non sappiamo come ci abbia conosciuto, ma oggi è qui e siamo emozionati“. Stefania Ioppolo racconta bene all’ANSA l’emozione di un gruppo di venti volontari e dei circa 80 ragazzi musicisti con il progetto “Musica libera tutti” dell’associazione Aquas (Associazione Animazione Quartiere Scampia) a cui Riccardo Muti ha dedicato la sua mattinata a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Il contatto con? A marzo ci hanno chiamato dal suo staff invitandoci a seguire su zoom le prove generali al Mercadante. Al termine il maestro si è fermato a parlare con i nostri giovani musicisti promettendoci che sarebbe venuto a trovarci. non sappiamo come ci abbia conosciuto, ma oggi è qui e siamo emozionati“. Stefania Ioppolo racconta bene all’ANSA l’emozione di un gruppo di venti volontari e dei circa 80 ragazzi musicisti con il progetto “Musica libera tutti” dell’associazione Aquas (Associazione Animazione Quartiere) a cuiha dedicato la sua mattinata a ...

Advertising

Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella al concerto in occasione del #G20Cultura, eseguito dall'Orchestra Giovanile '… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi oggi alle ore 19.15 interverrà all’inaugurazione del #G20Cultura. Al termine della cerimonia,… - Tg3web : Napoli rende omaggio al Maestro Riccardo Muti. Per festeggiare i suoi 80 anni, il direttore d'orchestra è tornato a… - anteprima24 : ** Riccardo Muti a #Scampia: il racconto di una giornata emozionante ** - alexvain77 : Cari Politici ve lo ha detto anche il Maestro Riccardo Muti. Concerto G20 per il sostegno della cultura. #g20… -