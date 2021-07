Renzi: Letta candidato a Siena, noi di Iv ragioniamo senza rancori politici (Di sabato 31 luglio 2021) Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news, parlando delle suppletive a Siena, dove corre il segretario del Pd, Enrico Letta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) Lo scrive Matteonella sua e-news, parlando delle suppletive a, dove corre il segretario del Pd, EnricoL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

lucatelese : I troll leopoldini (e dintorni) scatenati contro Travaglio per una sua opinione. Invece Renzi che ancora una volta… - elio_vito : @davidefaraone Davide, buongiorno, non sono fatti miei, per carità, ma solo per farti presente che, non so a Palerm… - HuffPostItalia : Matteo Renzi: 'Faremo di tutto per sostenere Enrico Letta a Siena' - bigianki : RT @Icompetenti: Io vorrei capire ancora come può #Letta solo pensare a ricostruire un dialogo con #Renzi #RenziFaiSchifo - Soppressatira : «Conte è un sabotatore e Letta gli fa da palo» ha detto Salvini, che nel 2019 ha sabotato il governo giallo-verde,… -