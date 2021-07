Regina viarum della neoavanguardia: Appia Antica (Di domenica 1 agosto 2021) Da un punto di vista simbolico e mitopoietico, il genius loci dell’Appia Antica appare strettamente legato al passato. La sua spiccata dimensione retrospettiva, tuttavia, non è mai stata sterile poiché ha mirato a dialogare con il presente attivando suggestivi, e spesso onirici, cortocircuiti temporali. Quello che dal Settecento in poi è stato l’habitat privilegiato per eruditi impegnati a ridare vita alla classicità in modi estetizzanti e alogici – si pensi alla visionaria ricostruzione della via consolare romana elaborata da Piranesi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 1 agosto 2021) Da un punto di vista simbolico e mitopoietico, il genius loci dell’appare strettamente legato al passato. La sua spiccata dimensione retrospettiva, tuttavia, non è mai stata sterile poiché ha mirato a dialogare con il presente attivando suggestivi, e spesso onirici, cortocircuiti temporali. Quello che dal Settecento in poi è stato l’habitat privilegiato per eruditi impegnati a ridare vita alla classicità in modi estetizzanti e alogici – si pensi alla visionaria ricostruzionevia consolare romana elaborata da Piranesi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

