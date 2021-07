(Di sabato 31 luglio 2021), la nuovafuneraria fa. Ad alcuni piacciono per il loro contenuto palesemente di umorismo nero in grado di esorcizzare il tabù della morte , ad altri invece quei manifesti ...

Advertising

leggoit : «Regalo monolocale. Seminterrato». L'ultima pubblicità Taffo fa ancora discutere FOTO - Gazzettino : «Regalo monolocale. Seminterrato»: bufera sulla pubblicità con bara delle pompe funebri -

Ultime Notizie dalla rete : Regalo monolocale

ilgazzettino.it

... affisso lungo le strade della provincia di Venezia, dove viene mostrata una bara accanto all'annuncio che recita:. Seminterrato. Funerale completo a 1250 euro. L'ennesima ...VENEZIA - Ad alcuni piacciono per il loro contenuto palesemente di umorismo nero in grado di esorcizzare il tabù della morte, ad altri invece quei manifesti pubblicitari proprio non vanno giù e li ...Taffo, la nuova pubblicità funeraria fa discutere. Ad alcuni piacciono per il loro contenuto palesemente di umorismo nero in grado di ...