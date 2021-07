Reddito di cittadinanza nel mirino Dopo la giustizia altri danni in vista Il leghista Garavaglia vuole smantellare la misura

Advertising

Matteo Renzi è di nuovo al centro delle polemiche. Ieri ha affermato pubblicamente che vuole eliminare ildiin quanto 'diseducativo'. Secondo il senatore, nell'era dei 'big data e dell'artificial intelligence' va riaffermato il principio che la gente 'deve soffrire, rischiare, ...Matteo Renzi ha aperto una nuovo fronte con il M5Stelle del quale auspica la sparizione, quello dell'abolizione deldi(fortemente voluto dai 5 Stelle) attraverso un Referendum. In una delle numerose presentazioni della sua opera letteraria 'Controcorrente', Renzi ha anche spiegato il perché ...Furbetti del reddito di cittadinanza, nel Viterbese altre sette persone sono state denunciate alla Procura per aver percepito in modo illecito ..."La gente deve soffrire". L'appello di Renzi contro il reddito di cittadinanza fa infuriare il popolo di Twitter e va in tendenza l'hashtag #Renzifaischifo [VIDEO] ...