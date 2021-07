Red Bull e Mercedes: rischio colpi bassi dopo Silverstone (Di sabato 31 luglio 2021) Cominciamo con i fatti: dopo lo scontro tra Verstappen ed Hamilton a Silverstone, la Red Bull ha chiesto alla FIA la revisione della penalità inflitta all’inglese della Mercedes. Giovedì si è svolta l’udienza, che ha bocciato l’istanza del team anglo austriaco. La scuderia non ha portato nuove prove per la revisione, e la FIA si è detta preoccupata per certe accuse ed allusioni. Si, perché oltre alla revisione, c’è un mondo fatto di accuse reciproche e colpi sotto la cintura, da una parte e dall’altra. Analizziamo la questione. RedBull – Mercedes: respinto il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Cominciamo con i fatti:lo scontro tra Verstappen ed Hamilton a, la Redha chiesto alla FIA la revisione della penalità inflitta all’inglese della. Giovedì si è svolta l’udienza, che ha bocciato l’istanza del team anglo austriaco. La scuderia non ha portato nuove prove per la revisione, e la FIA si è detta preoccupata per certe accuse ed allusioni. Si, perché oltre alla revisione, c’è un mondo fatto di accuse reciproche esotto la cintura, da una parte e dall’altra. Analizziamo la questione. Red: respinto il ...

