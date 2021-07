Recessione: Italia e Spagna importanti per la ripresa dell’eurozona (Di sabato 31 luglio 2021) Dai dati ufficiali Eurostat del secondo trimestre è emerso che Italia e Spagna, terza e quarta economia dell’eurozona, stanno assumendo un ruolo importante per la ripresa dalla Recessione. In generale, la zona della moneta unica ha visto risultati positivi, con un aumento del prodotto interno lordo pari a 1,5 punti percentuale. Performance più deboli invece Leggi su periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Dai dati ufficiali Eurostat del secondo trimestre è emerso che, terza e quarta economia, stanno assumendo un ruolo importante per ladalla. In generale, la zona della moneta unica ha visto risultati positivi, con un aumento del prodotto interno lordo pari a 1,5 punti percentuale. Performance più deboli invece

Billa42_ : Recessione: Italia e Spagna importanti per la ripresa dell’eurozona - infoiteconomia : Debito pubblico / Prodotto interno lordo | Italia | 1988-2017 | Fondo monetario int.le - La Germania scongiura la r… - fseviareggio : RT @iltirreno: ??Nicola Sciclone (Irpet): «La recessione è stata veramente forte, per sanarla ci vorrà tempo. La Toscana, nel corso del 2020… - iltirreno : ??Nicola Sciclone (Irpet): «La recessione è stata veramente forte, per sanarla ci vorrà tempo. La Toscana, nel corso… - achene_paolo : RT @giuslit: Il candidato dica quale sarebbe stata la spesa sanitaria pro capite se, dopo la recessione del '09, l'Italia e la Germania ave… -