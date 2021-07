Radiofonia | Lorenzo Suraci presidente Rtl 102 5 | “Giorgetti stia attento alle trappole anti italiane”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 31 luglio 2021) MILANO – Ildi RTL 102.5,, commenta il dossier radiofonico della riforma del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici Digitali (TUSMAR) rivolgendosi direttamente al Ministro dello Svilippo Economico, Giancarlo: “Tutte le imprese vitali aspirano a crescere. Chi va in direzione opposta ha solo trovato la rendita in una nicchia. È comprensibile che a non volere far crescere la Radio siano editori con interessi prevalenti in altri segmenti, temendone la forza nel raccogliere ascolti e pubblicità, non lo è che il nanismo sia l’ideale dei radiofonici”, dichiara il ...