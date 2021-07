Quarta ondata Covid? “Sì, anche a Bergamo: vaccinatevi per evitare nuove chiusure e Dad” (Di sabato 31 luglio 2021) Bergamo. Siamo entrati nella Quarta ondata della pandemia da Covid-19. Lo si evince dai numeri rilevati dalla Fondazione Gimbe, organizzazione indipendente che promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche nelle decisioni professionali, manageriali e politiche che riguardano la salute delle persone. A livello nazionale, nella settimana dal 21 al 27 luglio in tutte le regioni eccetto il Molise si è evidenziato un incremento dei nuovi casi e in 40 province l’incidenza supera i 50 casi per 100mila abitanti. Il monitoraggio ha registrato, inoltre, un aumento dei decessi (111 contro 76), delle persone in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 31 luglio 2021). Siamo entrati nelladella pandemia da-19. Lo si evince dai numeri rilevati dalla Fondazione Gimbe, organizzazione indipendente che promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche nelle decisioni professionali, manageriali e politiche che riguardano la salute delle persone. A livello nazionale, nella settimana dal 21 al 27 luglio in tutte le regioni eccetto il Molise si è evidenziato un incremento dei nuovi casi e in 40 province l’incidenza supera i 50 casi per 100mila abitanti. Il monitoraggio ha registrato, inoltre, un aumento dei decessi (111 contro 76), delle persone in ...

Advertising

ladyonorato : ??????La Germania decreta ufficialmente l’inutilità della campagna vaccinale: il documento del Koch Institut: “È inizi… - TgLa7 : #Covid: Gimbe, +64,8% nuovi casi, 'entrati in quarta ondata' - Adnkronos : Gimbe: '+64,8% contagi in una settimana, siamo nella quarta ondata'. #covid - SaccaniSaccani : RT @remocontro_it: Covid, Italia quarta ondata. Israele terza dose vaccino Anche per i privati chi non si vaccina è un problema. Google e F… - SorryNs : RT @AlexGiudetti: Siamo nel pieno della quarta ondata in Germania... Landkreis Böblingen 390000 abitanti... 140 positivi... ormai mentono s… -