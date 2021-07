Puglia oltre i 4,7 milioni di vaccini somministrati. Nella provincia di Bari il 63% dei cittadini over 12 è immunizzato (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 4.753.756 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale). Le dosi utilizzate rappresentano il 97.5% di quelle ... Leggi su baritoday (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 4.753.756 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in(dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Gno nazionale). Le dosi utilizzate rappresentano il 97.5% di quelle ...

Advertising

emergenzavvf : #Incendiboschivi, nelle ultime 24 ore svolti dai #vigilidelfuoco oltre 800 interventi: 250 in Sicilia, 130 in Pugli… - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che, con oltre 80 punti su 100, Lazio, Lombardia e Puglia sono le tre… - MarcoSironi5 : RT @emergenzavvf: #Incendiboschivi, nelle ultime 24 ore svolti dai #vigilidelfuoco oltre 800 interventi: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Ca… - OccupyCoscienza : RT @dukana2: Stanno bruciando anche la #Sicilia ??Catania??oltre 70 incendi scoppiati in città e provincia: tutti dolosi. Diverse famiglie… - donnieasko : RT @emergenzavvf: #Incendiboschivi, nelle ultime 24 ore svolti dai #vigilidelfuoco oltre 800 interventi: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Ca… -