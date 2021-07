PSG, spesa folle per Sergio Ramos: orologio di lusso da 118 mila euro (Di sabato 31 luglio 2021) Sergio Ramos, nuovo difensore del PSG, inaugura l'inizio della nuova stagione con in club parigino regalandosi un prezioso orologio dal valore di migliaia di euro Leggi su mediagol (Di sabato 31 luglio 2021), nuovo difensore del PSG, inaugura l'inizio della nuova stagione con in club parigino regalandosi un preziosodal valore di migliaia di

Advertising

Mediagol : PSG, spesa folle per Sergio Ramos: orologio di lusso da 118 mila euro - GianchesterU : @pisto_gol @orazio844 Chi negli ultimi 10 anni ha avuto le stesse possibilità di spesa di PSG e CITY. Nessuno. Eppu… - CaravelleTS : @sctmcg21 @TeofiloSteven @jeanpauldl1998 @Luca__Ky @antigiannino96 @acmilan Mia opinione Maldini sta spendendo perc… - infoitsport : Il PSG fa spesa a Milano: tentativo per il titolare rossonero - chefoss : @alei1004 @Mirko799 Non troveremo punto di incontro perché io non parlo del giocatore in sé, ma della spesa fatta.… -