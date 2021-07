PSG, Pochettino: «Dualismo Donnarumma-Navas? L’importante è che sia sano» (Di sabato 31 luglio 2021) L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha parlato del Dualismo tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ai microfoni dei canali ufficiali del club parigino ha parlato del Dualismo tra i pali tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. «L’importante è avere rapporti sani, poi a tutti piace avere più di 11 giocatori forti. Questo aiuterà ad alzare il livello». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) L’allenatore del PSG Mauricioha parlato deltra Gianluigie KeylorMauricio, allenatore del PSG, ai microfoni dei canali ufficiali del club parigino ha parlato deltra i pali tra Gianluigie Keylor. «è avere rapporti sani, poi a tutti piace avere più di 11 giocatori forti. Questo aiuterà ad alzare il livello». L'articolo proviene da Calcio News 24.

