Advertising

CorSport : #Icardi si conferma al #Psg: l'annuncio sui social ?? - Mediagol : PSG, Icardi spegne le voci di mercato: “Nessun dubbio sulla mia permanenza a Parigi” - Cucciolina96251 : RT @fcin1908it: Icardi chiarisce il futuro: “Sarà PSG questa stagione e la prossima. Mai dubbi” - gilnar76 : Icardi dichiara amore al PSG: «Mai avuto dubbi» – FOTO #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - dan_ceres : RT @mirkonicolino: #Icardi smentisce via Instagram le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal #PSG: 'Questa stagione, la prossima e l… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Icardi

Maurosu Instagram si conferma al Paris Saint Germain fino alla scadenza del contratto (giugno 2024 ndr), smentendo le voci di mercato su un possibile ritorno in Serie A alla Juventus o alla ...Dunquesi appresta a vivere la sua terza stagione in Ligue 1. Un'annata all'insegna di un necessario riscatto per l'argentino, alla ricerca della sua dimensione, in mezzo ai tanti big del. ...Dopo le voci di mercato che lo hanno visto coinvolto, Mauro Icardi annuncia la sua permenenza a Parigi anche per il prossimo anno attraverso una storia sul suo profilo Instagram ...Nonostante le recenti indiscrezioni di mercato riguardanti un suo possibile addio al Psg, l’attaccante argentino Mauro Icardi ha fatto chiarezza sul proprio futuro tramite un post sul suo profilo Inst ...