Psg, Icardi chiude a Juventus e Roma: “Non ci sono mai stati dubbi” (Di sabato 31 luglio 2021) “Questa stagione, la prossima e la prossima ancora! Non ci sono mai stati dubbi. Allez Paris!”. Con queste parole, pubblicate in una storia sul proprio profilo Instagram, Mauro Icardi chiude definitivamente le porte alle voci di mercato, annunciando che rimarrà al Psg. L’argentino mettere a tacere, quindi, le varie voci che si sono susseguite nelle ultime settimane, con l’ex Inter che è stato accostato anche a Juventus e Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “Questa stagione, la prossima e la prossima ancora! Non cimai. Allez Paris!”. Con queste parole, pubblicate in una storia sul proprio profilo Instagram, Maurodefinitivamente le porte alle voci di mercato, annunciando che rimarrà al Psg. L’argentino mettere a tacere, quindi, le varie voci che sisusseguite nelle ultime settimane, con l’ex Inter che è stato accostato anche a. SportFace.

