Promenade tra archi e fiati Gli interventi musicali dei gruppi cameristici dell’Orchestra Cherubini

(Di sabato 31 luglio 2021) di Olga Chieffi La musica da camera è sicuramente una delle espressioni più nobili e profonde della cultura occidentale. Seppure l’Italia, storicamente legata al melodramma, sia sempre stata un po’ indifferente a questo sublime genere musicale, non c’è momento più adatto per rilanciarla. Nella giornata di oggi, il Ravello Festival dipanerà tra i luoghi più incantevoli del paese splendide trame sonore affidate ai giovani strumentistiLuigi, intercettando ed affascinando attraverso il connubio del bello da sentire con il bello da vedere, riprendendo a dialogare senza sovrapporci cercando nelle voci degli altri la riflessione, ...

Advertising

gioggsan : Quella mattina ci siamo sentiti finalmente più vicini ai nostri amici e familiari in Italia, che riabbracceremo tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Promenade tra

Marie Claire

Inoltre, questo luogo si distingue per la forte tradizione di ospitalità e per la tolleranza... Celebre il suodes Anglais, una passeggiata larga 2 metri lungo la riva del mare, che prese ...Ad inaugurare lamusicale sarà il quartetto di corni, composto da Gianpaolo Del Grosso, ... una fantasia dalla Tosca di Puccini e il "Nessun dorma", con i tromboni che si lancerannogli ...Per sapere tutto dei teatri della Campania, di Napoli e dintorni! Anteprime e recensioni degli spettacoli teatrali, interviste e approfondimenti.Un tour tra le bellezze della Costa Azzurra, cosa vedere in questo angolo di paradiso francese? Villaggi leggendari, locali e spiaggette.