Programma Olimpiadi Tokyo 2020 | gli orari | le gare e le finali giorno per giorno

(Di sabato 31 luglio 2021) Ilcompleto delledi. Venerdì 23 luglio verrà accesa la sacra fiamma di Olimpia e darà il via alla trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici: ma lecominceranno, come da tradizione, un paio di giorni prima, ovvero mercoledì 21 luglio con i tornei di softball e calcio. Sabato 24 verranno assegnate le prime medaglie e poi in apnea sino al gran finale previsto per domenica 8 agosto. Di seguito tutti glie tutte lesuddiviseperper non perdervi ...

Advertising

Coninews : Dopo le emozioni del primo weekend di competizioni, inizia la settimana con tante gare in programma alle Olimpiadi… - leggoit : Tokyo 2020, il programma: gli Azzurri in gara oggi domenica 1 agosto - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Tokyo2020, il programma di domenica 1 agosto. #SportMediaset - GreenPurplex : Questo programma è diventato un appuntamento fisso, sembra di stare al bar con gli amici, dove commenti, fai casino… - EuprepioPadula : Speriamo che siano veramente incazzati e competitivi. Ci giochiamo molto! -

Ultime Notizie dalla rete : Programma Olimpiadi

Sky Sport

, ildel 1 agosto 00.30 GOLF " Torneo maschile, quarto giro 00.45 EQUITAZIONE " Completo individuale e a squadre, cross country 01.30 TIRO A SEGNO " Pistola 25 m ...Ildel 1° agosto / Gli italiani in gara I risultati dell'Italia del 31 luglio / Il medagliere Ildell'atletica / Finale 100 metri: quando e dove vederla in tv ...Due finali: nuoto con Paltrinieri e atletica leggera con il salto in alto di Tamberi. Semifinale dei 100 metri di Tortu e Jacobs. Atleti, squadre in gara ...Grande serata azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo. La ribalta è soprattutto - ma non solo - di Marcell Jacobs, che splende in pista segnando, nelle batterie dei 100, un 9.94 che ...