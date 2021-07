Programma domenica 1 agosto Olimpiadi: orari, medaglie, italiani in gara (Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Giornata di finali quella del 1 agosto per gli italiani impegnati alle Olimpiadi: si inizia alle 0.30 con Guido Migliozzi e Renato Paratore impegnati nel golf singolo maschile, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Giornata di finali quella del 1per gliimpegnati alle: si inizia alle 0.30 con Guido Migliozzi e Renato Paratore impegnati nel golf singolo maschile, ...

Advertising

Coninews : Ultime competizioni per nuoto e scherma a #Tokyo2020, mentre entra nel vivo il programma dell’atletica leggera. Ci… - sportmediaset : #Tokyo2020, il programma di domenica 1 agosto. #SportMediaset - Adnkronos : Il concerto di #GinoPaoli era in programma domenica 8 agosto. - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Tokyo 2020, il programma: gli Azzurri in gara oggi domenica 1 agosto - radio_milano : RT @sportmediaset: #Tokyo2020, il programma di domenica 1 agosto. #SportMediaset -