Primo caso di doping a Tokyo: il keniano Odhiambo positivo al metasterone (Di sabato 31 luglio 2021) Il corridore keniano Mark Odhiambo è risultato positivo al metasterone e ai suoi metaboliti. La notizia è stata riportata dall'Equipe. Questo è il Primo caso di doping rilevato in queste Olimpiadi. Lo ha reso noto l'Agenzia internazionale di controllo responsabile dell'intero programma antidoping. Odhiambo è stato temporaneamente sospeso poche ore prima di scendere in pista per i 100 metri. L'atleta ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport.

