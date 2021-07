Previsioni meteo, previsti temporali forti nel fine settimana (Di sabato 31 luglio 2021) Una depressione atlantica si avvicina alle Alpi e domenica interesserà la regione determinando marcata instabilità probabilmente già a partire da sabato sera. La protezione civile avverte che si potranno verificare piogge abbondanti sparse, piogge localmente intense oltre a temporali localmente forti e sparsi. Le Previsioni per le prossime 48 ore Sabato 31 luglio: in serata saranno possibili temporali sui monti e alta pianura, è possibile che qualche temporale sia forte.Domenica 1 agosto: sulla regione temporali sparsi con piogge anche abbondanti, è possibile che qualche temporale sia forte e con ... Leggi su udine20 (Di sabato 31 luglio 2021) Una depressione atlantica si avvicina alle Alpi e domenica interesserà la regione determinando marcata instabilità probabilmente già a partire da sabato sera. La protezione civile avverte che si potranno verificare piogge abbondanti sparse, piogge localmente intense oltre alocalmentee sparsi. Leper le prossime 48 ore Sabato 31 luglio: in serata saranno possibilisui monti e alta pianura, è possibile che qualche temporale sia forte.Domenica 1 agosto: sulla regionesparsi con piogge anche abbondanti, è possibile che qualche temporale sia forte e con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno dall'Agenzia Ansa. Queste le previsioni meteo per oggi 31 luglio #ANSA - MacoursD : RT @MacoursD: Previsioni meteo Video per domenica, 01 agosto - MacoursD : Previsioni meteo Video per domenica, 01 agosto - giannettimarco : RT @Adnkronos: Italia divisa in due tra temporali e grande caldo: le previsioni #meteo. - wimganz : @ggargiulo3 'meglio motivare sul punto' vuol dire,fuor di metafora,che le perquisizioni erano immotivate. Se non sa… -