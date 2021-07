Previsioni meteo | caldo fino a 45 gradi Ma è rischio grandine grossa | ecco dove

(Di sabato 31 luglio 2021) Ledi domani confermano che domenica 1 agosto sarà una giornata super bollente , ma anche in parte turbolenta, per via di una persistente scia temporalesca che incombe sul Nord ...

iLMeteo.it

Ledi domani confermano che domenica 1 agosto sarà una giornata super bollente , ma anche in parte turbolenta, per via di una persistente scia temporalesca che incombe sul Nord Italia. ...LeSabato in Italia il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare prevede, al Nord, ampio soleggiamento sull'Emilia - Romagna con nuvolosità in aumento dalla tarda sera/fine ...La giornata di sabato 31 luglio potrebbe essere segnata da picchi da bollino rosso in diverse città italiane. Le zone interessate.Domenica 1 agosto gran parte dell'Italia sarà messa sotto scacco da caldo e afa. Al Nord incombe però il rischio di violenti acquazzoni ...