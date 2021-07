Pratiche agricole sleali, dopo la procedura d’infrazione Ue ecco il decreto del governo per recepire direttiva. Restano nodi da sciogliere (Di sabato 31 luglio 2021) dopo l’avvio della procedura di infrazione da parte dell’Unione europea contro 12 Stati membri, tra cui l’Italia, per non aver recepito entro il primo maggio scorso le norme comunitarie che vietano sedici Pratiche commerciali sleali utilizzate dai grandi acquirenti nella filiera della catena alimentare, il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2019/633 è stato approvato in Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, e con la collaborazione dei Ministri degli Affari esteri, della Giustizia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021)l’avvio delladi infrazione da parte dell’Unione europea contro 12 Stati membri, tra cui l’Italia, per non aver recepito entro il primo maggio scorso le norme comunitarie che vietano sedicicommercialiutilizzate dai grandi acquirenti nella filiera della catena alimentare, illegislativo che recepisce laUe 2019/633 è stato approvato in Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politichealimentari e forestali Stefano Patuanelli, e con la collaborazione dei Ministri degli Affari esteri, della Giustizia, ...

