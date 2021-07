Pozzuoli | evade 2 volte in 2 ore e va a giocare alle slot | Carabinieri arrestano 23enne

(Di sabato 31 luglio 2021)duein poche ore,. A Monteruscello didella locale Stazione hanno arrestato – 2– per evasione Antonio Lubrano,digià notoforze dell’ordine. Il ragazzo, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione e ilo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli evade

NapoliToday

C., già gravata da precedenti contro il patrimonio, è stata portata in carcere a, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.... morto il 30 ennedi Marano Pasquale Di Guida L'ARRESTO Afragola:dai domiciliari e pretende i ... nonché in altre località della provincia partenopea, tra cui, Ercolano, Portici,, ...