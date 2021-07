Pokémon Unite è pay to win? I giocatori manifestano online la propria frustrazione (Di sabato 31 luglio 2021) Pokémon Unite, il MOBA di The Pokémon Company e Tencent è un successo su Nintendo Switch, ma la popolarità del titolo non può schermarlo totalmente da alcuni dei suoi difetti più evidenti, ovvero l'essere, a detta degli stessi giocatori, un "pay to win". Il gioco è disponibile su console Switch in forma gratuita ed è possibile ottenere oggetti e Pokémon con la valuta di gioco, senza spendere soldi in microtransazioni. Tuttavia, alcuni elementi sembrano favorire chiaramente chi ha a disposizione una carta di credito ricca e i fan, di questo, non sono per niente soddisfatti. Per chi non ... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 luglio 2021), il MOBA di TheCompany e Tencent è un successo su Nintendo Switch, ma la popolarità del titolo non può schermarlo totalmente da alcuni dei suoi difetti più evidenti, ovvero l'essere, a detta degli stessi, un "pay to". Il gioco è disponibile su console Switch in forma gratuita ed è possibile ottenere oggetti econ la valuta di gioco, senza spendere soldi in microtransazioni. Tuttavia, alcuni elementi sembrano favorire chiaramente chi ha a disposizione una carta di credito ricca e i fan, di questo, non sono per niente soddisfatti. Per chi non ...

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Unite Pokémon Unite - Recensione Per questo mi sono avvicinato con molta curiosità a Pokémon Unite , MOBA free - to - play prodotto dal mega - colosso Tencent e sviluppato da The Pokémon Company e Timi Studio Group. Partiamo dalle ...

Pokémon UNITE è il MOBA per tutti, forse non proprio per tutti - Recensione Attualmente disponibile su Nintendo Switch , e in arrivo a settembre anche su dispositivi mobile Android e iOS , Pokémon UNITE è entrato a gamba tesa nell'apparente saturo mondo dei MOBA, andando a infilarsi in una zona d'ombra spesso trascurata dagli sviluppatori. Pokémon UNITE, infatti, non è a tutti i costi ...

