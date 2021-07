Pochettino | “Un mio ritorno al Tottenham? Solo voci | sappiamo come funziona nel calcio”

(Di domenica 1 agosto 2021) Mauricio, allenatore del Paris Saint-Germain, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Le Parisien alla viglia della sfida valida per il Trophéè des Champions contro il Lille. In particolare, il tecnico argentino si è soffermato sulle, circolate nelle scorse settimane, di un suosulla panchina del. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “È vero, ci sono stati rumour su un mio possibileal, maqual è la realtà del. Ci sono movimenti tra club, che includono giocatori e allenatori, ...

...e il suo staff sono ora legati al club della capitale fino al 30 giugno 2023'... 'Sono veramente felice e lo sono anche per ilstaff. È molto importante per noi sentire la ...... ecco le dichiarazioni dell'allenatore argentino dopo la firma Mauricioha parlato dopo il rinnovo fino al 2023. Ecco le sue parole. "Sono davvero molto felice e lo sono anche per il...Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino si è espresso sul futuro sportivo del centravanti Kylian Mbappé e sull'arrivo di Donnarumma ...Mauro Icardi ha le idee molto chiare sul suo futuro e spazza via le voci di mercato sull'eventuale trasferimento dal PSG: le sue parole ...