Pizzolato: “Non abbiamo segreti, solo lavorato bene” (Di sabato 31 luglio 2021) Il siciliano festeggia a Casa Italia a Tokyo il bronzo olimpico nel sollevamento pesi. gve/gm/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) Il siciliano festeggia a Casa Italia a Tokyo il bronzo olimpico nel sollevamento pesi. gve/gm/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pizzolato: 'Non abbiamo segreti, solo lavorato bene' - - CorriereCitta : Pizzolato: “Non abbiamo segreti, solo lavorato bene” - LBriziarelli : La determinazione e la capacità di non arrendersi mai hanno accompagnato il percorso di Antonino Pizzolato, Irma Te… - astroslimon : Pizzolato squalificato nel 2018 per aver mostrato filmini porno ai compagni. Chi ha il p?ne non ha i denti...… - Gio_Delfi : @astroslimon Non lo so, ma Pizzolato è di qualità audio/video. Tanta tanta buona roba siciliana -