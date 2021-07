Pisa | trovato carbonizzato il corpo del 23enne Francesco Pantaleo | si indaga sulla sua morte

(Di sabato 31 luglio 2021) L’hannoil 25 luglio in un campo di San Giuliano Terme, in provincia di. E ora, grazie alla comparazione del Dna dei campioni biologici, è arrivata la conferma che si tratta deldioriginario di Marsala (Traoani) che frequentava Ingegneria informatica all’Università didel quale si erano perse le tracce sabato 24. A dare l’allarme erano stati i genitori dalla Sicilia perché non riuscivano a mettersi più in contatto con il figlio. Secondo quanto emerso dall’esame della Tac eseguito nei giorni ...

Francesco Pantaleo , lo studente di 23 anni scomparso è statocarbonizzato in un campo di girasoli vicino a. Come ricostruisce il Corriere della Sera , studiava Ingegneria informatica da ...Ci sono voluti giorni per capire che quel corpo ritrovato nell' hinterland di, in quella stessa radura in cui fuanche quello di Roberta Ragusa , fosse davvero quello di Francesco. La ...Francesco Pantaleo: L'indicibile dolore dei suoi genitori. Mamma Franca e papà Tonino avevano lanciato appelli fino alla tragica notizia ...Drammatico esito quello emerso dal confronto del cadavere carbonizzato ritrovato domenica sera e il caso dello studente siciliano scomparso a Pisa il 24 luglio, Francesco Pantaleo. L’esame del DNA ha ...