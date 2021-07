Pisa, ritrovato il corpo dello studente 23 enne scomparso (Di sabato 31 luglio 2021) La tragedia consumata a Pisa del ragazzo universitario scomparso il 24 luglio è giunta ad una conclusione. Il ragazzo è stato ritrovato carbonizzato. Pisa ritrovato il corpo carbonizzato del 23 enne scomparso Pisa, tragedia per uno studente universitario di Marsala, provincia di Trapani. Il ragazzo aveva 23 anni, scomparso da Pisa il 24 luglio, ritrovato il corpo carbonizzato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa nelle campagne di San Giuliano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) La tragedia consumata adel ragazzo universitarioil 24 luglio è giunta ad una conclusione. Il ragazzo è statocarbonizzato.ilcarbonizzato del 23, tragedia per unouniversitario di Marsala, provincia di Trapani. Il ragazzo aveva 23 anni,dail 24 luglio,ilcarbonizzato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa nelle campagne di San Giuliano ...

