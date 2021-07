Pisa | il corpo ritrovato vicino ai campi è di Francesco | studente scomparso pochi giorni fa

(Di sabato 31 luglio 2021) La vicenda diPantaleo, lotoscanotempo fa ed il ritrovamento di un cadavere nelle campagne disi incrociano in modo tragico. C’era stato un errore nell’identificazione preliminare del, dopo la segnalazione da parte di una ragazza minorenne che si era imbattuta neldurante una passeggiata: L'articolo proviene da Leggilo.org.

... il giovane di 23 anni originario di Marsala e studente universitario aritrovato carbonizzato ... Ma chi ha dato fuoco ale con che cosa visto che nelle vicinanze non sarebbero stati trovati ...Lo studente, iscritto al corso di laurea di Ingegneria informatica a, risultava scomparso da sabato 24 luglio. In un primo momento quel, ritrovato da una 17enne che portava a spasso il ...PISA: Restano molti elementi da chiarire nella morte dello studente universitario originario di Marsala, scomparso e trovato carbonizzato in un oliveto ...Resta un giallo ancora senza risposte la morte dello studente siciliano Francesco Pantaleo, identificato ieri grazie alla prova del Dna dopo che il suo cadavere carbonizzato era stato ...