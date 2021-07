Pierpaolo Spollon di Doc al Giffoni Film Festival | ' Il sogno? Lavorare con il Maestro Matteo Garrone'

(Di sabato 31 luglio 2021) ' Mi chiamano 'spoilerone', quindi non chiedetemi anticipazioni su Doc 2 perché ho la bocca cucita ': esordisce così, con grande autoironia, al, uno degli ...

' Mi chiamano 'spoilerone', quindi non chiedetemi anticipazioni su Doc 2 perché ho la bocca cucita ': esordisce così, con grande autoironia, al Giffoni Film Festival, uno degli attori - rivelazione di questa stagione e ospite di chiusura di quest'edizione #50Plus dell'evento campano. Padovano di origine, questo 32enne riflessivo e gentile, ha ...Al suo fianco ci saranno, inoltre: Matilde Gioli, Sara Lazzaro,, Simona Tabasco, Silvia Mazzieri, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Gianmarco Saurino, Marco Rossetti, Giusy ...“Mi chiamano “spoilerone”, quindi non chiedetemi anticipazioni su Doc 2 perché ho la bocca cucita”: esordisce così, ...Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini in Doc 2) fa una confessione spiazzante: "Ho paura di essere malato" Tutto il cast di Doc-Nelle tue mani 2 è al ...