Peter Burling vicino alla leggenda | vincere America’s Cup e oro olimpico nello stesso anno! Manca la Medal Race

Leggi su oasport

(Di sabato 31 luglio 2021)a compiere una clamorosa impresa che lo proietterebbe nelladello sport tout court:laCup (da timoniere) e un oro alle Olimpiadi nella stessa stagione. Il fuoriclasse neozelandese aveva infatti trascinato Team New Zealandconquista del trofeo sportivo più antico al mondo lo scorso marzo, sconfiggendo Luna Rossa in una spettacolare finale andata in scena nella baia di Auckland. Oggi il 30enne, in coppia con il fido Blair Tuke (anch’egli sullo scafo dei Kiwi), si trova in testaclassifica generale ...