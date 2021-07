Perché il piano europeo sul clima non convince tutti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 31 luglio 2021) Originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa La strada per raggiungere la neutralitàtica entro il 2050 viene tracciata dal Fit for 55, il pacchetto di proposte illustrato il 14 luglio 2021 dalla Commissione europea. Il pacchetto rilancia le attuali politiche europee in materia di, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità sulla base della Legge suleuropea che sancisce l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, per poi raggiungere la piena neutralitàtica entro il 2050. Ursula von der ...