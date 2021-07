Per il Tribunale di Reggio Calabria la 'cupola' della 'ndrangheta "esiste" (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Il "livello segreto" della 'ndrangheta esiste. Lo hanno sancito i giudici del Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza di primo grado emessa ieri sera, con pesanti condanne, a conclusione del processo "Ghota". Al vertice della cupola reggina, secondo i giudici del Tribunale, aveva un ruolo di assoluta governance l'ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo, al quale il Collegio ha inflitto una pena a venticinque anni di reclusione. Un processo iniziato nell'agosto 2016, diviso in due tronconi – il rito ordinario e l'abbreviato già ... Leggi su agi (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Il "livello segreto". Lo hanno sancito i giudici deldicon la sentenza di primo grado emessa ieri sera, con pesanti condanne, a conclusione del processo "Ghota". Al verticereggina, secondo i giudici del, aveva un ruolo di assoluta governance l'ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo, al quale il Collegio ha inflitto una pena a venticinque anni di reclusione. Un processo iniziato nell'agosto 2016, diviso in due tronconi – il rito ordinario e l'abbreviato già ...

