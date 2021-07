Paura per Curreri: il leader degli Stadio si accascia sul palco. Concerto interrotto, ora è in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) Paura per il leader degli Stadio Gateano Curreri: è svenuto durante un Concerto a San Benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il malore. Lo spettacolo è stato immediatamente interrotto per permettere al personale del 118 di soccorrere il cantante. Curreri poi è stato subito trasportato all'ospedale per i dovuti accertamenti. L'artista 69enne stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero "Piazza Grande" dell'amico Lucio Dalla. A un certo punto però non è più riuscito ad andare avanti e a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021)per ilGateano: è svenuto durante una San Benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il malore. Lo spettacolo è stato immediatamenteper permettere al personale del 118 di soccorrere il cantante.poi è stato subito trasportato all'ospedale per i dovuti accertamenti. L'artista 69enne stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero "Piazza Grande" dell'amico Lucio Dalla. A un certo punto però non è più riuscito ad andare avanti e a ...

