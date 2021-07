Paura per Curreri dopo malore sul palco, superato infarto (Di sabato 31 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – malore sul palco per Gaetano Curreri. Il frontman degli Stadio, ieri sera mentre stava regalando agli spettatori di San Bendetto del Tronto il bis a pochi minuti dalla fine dell'esibizione, ha dovuto interrompere la sua performance. Immediatamente soccorso le sue condizioni sono apparse serie tanto che si è reso necessaria la corsa all'ospedale “Manzoni” di Ascoli Piceno e il trasferimento nella terapia intensiva dell'unità di Cardiologia. dopo una notte di apprensione, le condizioni del cantante bolognese sono però migliorate. A renderlo noto la stessa band attraverso Facebook. “Siamo veramente felici di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) –sulper Gaetano. Il frontman degli Stadio, ieri sera mentre stava regalando agli spettatori di San Bendetto del Tronto il bis a pochi minuti dalla fine dell'esibizione, ha dovuto interrompere la sua performance. Immediatamente soccorso le sue condizioni sono apparse serie tanto che si è reso necessaria la corsa all'ospedale “Manzoni” di Ascoli Piceno e il trasferimento nella terapia intensiva dell'unità di Cardiologia.una notte di apprensione, le condizioni del cantante bolognese sono però migliorate. A renderlo noto la stessa band attraverso Facebook. “Siamo veramente felici di ...

