Paura al concerto degli Stadio, Gaetano Curreri si accascia mentre canta. È in gravi condizioni (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri, leader e voce degli Stadio, un gruppo musicale italiano formatosi nel 1977 a Bologna da Gaetano Curreri (voce e tastiera), Giovanni Pezzoli (batteria), Roberto Drovandi (basso), Andrea Fornili (chitarra), è svenuto durante un concerto a San benedetto del Tronto. Stava cantando l'ultima canzone quando all'improvviso ha perso i sensi. Verso la fine del live – il gruppo si trovava sul palco di piazza Piacentini nel corso della rassegna "Nel cuore, nell'anima" – quando stava per eseguire il brano di Lucio Dalla "Piazza grande", si è ...

