Passione web, da Aulab 5 libri da mettere in valigia (Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Scoprire le origini del lavoro Scrum o conoscere ancor più da vicino l’architettura dei software, ma anche viaggiare indietro nel tempo per ripercorre le fasi che hanno portato alla nascita dei personal computer o l’evoluzione degli algoritmi di deep learning. L’estate può cominciare anche da qui per sviluppatori ed appassionati di tecnologia che vogliono dedicarsi – in treno o sotto l’ombrellone- alla propria formazione. Per questo Aulab ha scelto 5 libri da mettere in valigia. La Coding Factory italiana -nata nel 2014 e specializzata in corsi di programmazione e sviluppo software – ha infatti ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Scoprire le origini del lavoro Scrum o conoscere ancor più da vicino l’architettura dei software, ma anche viaggiare indietro nel tempo per ripercorre le fasi che hanno portato alla nascita dei personal computer o l’evoluzione degli algoritmi di deep learning. L’estate può cominciare anche da qui per sviluppatori ed appassionati di tecnologia che vogliono dedicarsi – in treno o sotto l’ombrellone- alla propria formazione. Per questoha scelto 5dain. La Coding Factory italiana -nata nel 2014 e specializzata in corsi di programmazione e sviluppo software – ha infatti ...

Advertising

TV7Benevento : Digitale: passione web, da Aulab 5 libri per amanti e sviluppatori (2)... - TV7Benevento : Passione web, da Aulab 5 libri da mettere in valigia... - StraNotizie : Passione web, da Aulab 5 libri da mettere in valigia - fisco24_info : Passione web, da Aulab 5 libri da mettere in valigia: Dedicati agli sviluppatori o agli amanti di tecnologia per sc… - italiaserait : Passione web, da Aulab 5 libri da mettere in valigia -