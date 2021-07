Paratici lo aveva alla Juve, vuole riprenderselo: “Piú di 50 milioni” (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo Gollini, il Tottenham vuole acquisire un altro giocatore dell’Atalanta (ex Juve). La squadra inglese sta puntando fortemente Romero. L’Atalanta di Gasperini vuole continuare a stupire anche la prossima stagione, il cui inizio è quasi alle porte. La squadra nerazzurra è stata tra le squadre italiane più attive durante questa fase inziale di calciomercato con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo Gollini, il Tottenhamacquisire un altro giocatore dell’Atalanta (ex). La squadra inglese sta puntando fortemente Romero. L’Atalanta di Gasperinicontinuare a stupire anche la prossima stagione, il cui inizio è quasi alle porte. La squadra nerazzurra è stata tra le squadre italiane più attive durante questa fase inziale di calciomercato con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

