Paola Turani | gli scatti con il pancione

Leggi su solodonna

(Di sabato 31 luglio 2021) È iniziato l’ottavo mese di gravidanza per. Per l’occasione la modella ha realizzato degliin cui mostra ilper celebrare l’arrivo del suo primo figlio. Sui social ha postato oggi un video con il dietro le quinte del servizio fotografico. Non manca ormai molto al grande momento: perè appena iniziato l’ottavo mese di gravidanza e presto la modella e suo marito Articolo completo: dal blog SoloDonna