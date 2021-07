Paltrinieri | Tamberi e il fioretto maschile | tutti gli azzurri a caccia di una medaglia l’1 agosto E Marcell Jacobs cerca il miracolo nei 100 mt

Advertising

mary_mag76 : Domani che giornatona: Paltrinieri finale 1500 mt #Swimming Tamberi finale salto in alto #Athletics Jacobs e Tort… - avv_procopio : RT @CorriereBN: Paltrinieri e Tamberi: campioni alle Olimpiadi e anche nel sociale ?@Corriere? ?@EliSoglio? ?@greg_palt? ?@gianmarcotambe… - azzurridigloria : ????OLIMPIADI, FINE GARE (GIORNO 7): SOLO UN BRONZO PER L’ITALIA???? @ItaliaTeam_it conquista una medaglia di bronzo c… - infoitsport : Tokyo 2020, Boari bronzo storico nell’arco. Tamberi e Paltrinieri in finale - Circelabulletta : @Martinacodazzi_ Bronzo nel tiro con l’arco femminile. Lupo e nicolai nel beach passano il turno. Italvolley maschi… -

Ultime Notizie dalla rete : Paltrinieri Tamberi

... che vedrà in pista per le semifinali dei 100 metri piani Jacobs e Tortu , ma anche la finale del salto in alto con il nostro. Grandi opportunità anche nel nuoto , dove Gregorio...Ma domenica 1 agosto può essere ancora giornata storica con Gimbonell'alto, Marcell Jacobs ... 1.500 metri maschili con Greg, e le staffette 4x100 miste . Dicevamo del golf, che ...L'undicesima giornata di Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si è conclusa con 4 medaglie per la delegazione azzurra, di cui 1 argento e 3 bronzi. Un bottino non magro, in assoluto, ...L'undicesima giornata di Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si è conclusa con 4 medaglie per la delegazione azzurra, di cui 1 argento e 3 bronzi. Un bottino non magro, in assoluto, ...