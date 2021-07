"Palo di Conte". "Parli come i tuoi pistoleri". Letta- Salvini, le scintille non finiscono mai (Di sabato 31 luglio 2021) Matteo Salvini ieri sera ha scaricato una serie di critiche che definire ruvide è un eufemismo su Giuseppe Conte e Enrico Letta: il primo “odia Draghi ed è un sabotatore”, il secondo “gli fa da Palo”. E per il numero uno del Pd giù una serie di altri giudizi sprezzanti: “E’ una banderuola che non controlla il suo partito”. Ovviamente a stretto giro è arrivata la risposta del segretario Dem. “Sì, questo è il linguaggio col quale probabilmente sei abituato a parlare con i tuoi consiglieri facili di pistola, Adriatici a Voghera o Aronica a Licata”, scrive su Twitter. Diversi esponenti dem hanno poi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 luglio 2021) Matteoieri sera ha scaricato una serie di critiche che definire ruvide è un eufemismo su Giuseppee Enrico: il primo “odia Draghi ed è un sabotatore”, il secondo “gli fa da”. E per il numero uno del Pd giù una serie di altri giudizi sprezzanti: “E’ una banderuola che non controlla il suo partito”. Ovviamente a stretto giro è arrivata la risposta del segretario Dem. “Sì, questo è il linguaggio col quale probabilmente sei abituato a parlare con iconsiglieri facili di pistola, Adriatici a Voghera o Aronica a Licata”, scrive su Twitter. Diversi esponenti dem hanno poi ...

repubblica : Lega, Salvini al Papeete: 'Conte odia Draghi e Letta gli fa da palo' - Silvanella8 : RT @LucillaMasini: “Conte è un sabotatore e Letta gli fa da palo” ha detto Salvini, che nel 2019 ha sabotato il governo giallo-verde, e nel… - MichelMauriello : RT @DavideSilvestr6: '#conte odia #Draghi e #letta gli fa da palo'. Spesso #Salvini dice sciocchezze, ma in questo caso dice la verità. - HuffPostItalia : 'Palo di Conte'. 'Parli come i tuoi pistoleri'. Letta- Salvini, le scintille non finiscono mai - giap87625642 : RT @LucillaMasini: “Conte è un sabotatore e Letta gli fa da palo” ha detto Salvini, che nel 2019 ha sabotato il governo giallo-verde, e nel… -