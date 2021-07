Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: Sandro Campagna sottolinea: “Buona prestazione, ma dobbiamo essere più coesi” (Di sabato 31 luglio 2021) Grazie alla terza vittoria in quattro match disputati, il Settebello di Sandro Campagna, già qualificato per i quarti di finale del torneo olimpico a Tokyo, resta in vetta al raggruppamento A. Gli azzurri si sono imposti in maniera netta contro i padroni di casa del Giappone per 16-8. Da notare in questo match la statistica riguardante Francesco Di Fulvio che ha raggiunto le 200 partite con la calottina della Nazionale di Pallanuoto maschile. Pertanto, sono sette i punti ottenuti dai campioni del mondo in carica che lunedì 2 agosto alle 03.00 italiane affronteranno l’Ungheria nella gara conclusiva di questa prima fase. “E’ ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Grazie alla terza vittoria in quattro match disputati, il Settebello di, già qualificato per i quarti di finale del torneo olimpico a, resta in vetta al raggruppamento A. Gli azzurri si sono imposti in maniera netta contro i padroni di casa del Giappone per 16-8. Da notare in questo match la statistica riguardante Francesco Di Fulvio che ha raggiunto le 200 partite con la calottina della Nazionale dimaschile. Pertanto, sono sette i punti ottenuti dai campioni del mondo in carica che lunedì 2 agosto alle 03.00 italiane affronteranno l’Ungheria nella gara conclusiva di questa prima fase. “E’ ...

