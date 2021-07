Pallanuoto, Italia-Giappone alle Olimpiadi 2021: orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi sabato 31 luglio (Di sabato 31 luglio 2021) oggi, sabato 31 luglio, si svolgerà il quarto incontro per i gironi preliminari nel torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo. La Nazionale Italiana, in vetta al Gruppo A, se la vedrà con i padroni di casa del Giappone! Parliamo di un match non impossibile per la banda di Sandro Campagna ma bello intenso! Scopriamo il programma e come seguire la sfida. Leggi anche: Gare Olimpiadi oggi, orari Italia di sabato 31 luglio 2021: diretta tv e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021)31, si svolgerà il quarto incontro per i gironi preliminari nel torneo dimaschile ai Giochi Olimpici di Tokyo. La Nazionalena, in vetta al Gruppo A, se la vedrà con i padroni di casa del! Parliamo di un match non impossibile per la banda di Sandro Campagna ma bello intenso! Scopriamo il programma e come seguire la sfida. Leggi anche: Gare, oraridi31tv e ...

Advertising

CorriereCitta : #Pallanuoto, Italia-Giappone alle Olimpiadi 2021: orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi sa… - glooit : Italia-Giappone di pallanuoto alle Olimpiadi: orario, dove vederla in TV e streaming e classifica girone leggi su… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 pallanuoto maschile: Italia-Giappone RISULTATO in DIRETTA - #Tokyo #pallanuoto #maschile: - zazoomblog : Tokyo 2020 pallanuoto maschile: Italia-Giappone in tv oggi orario e diretta streaming - #Tokyo #pallanuoto… - Aked94849579 : @abbattersi 03:46 Nuoto: Finale 800 m sl F (Quadarella) 04:11 Nuoto: Semi 50 m sl M (Zazzeri) 04:43 Nuoto: Finale S… -