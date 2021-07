Pallamano, Olimpiadi Tokyo: la Norvegia piega l’Olanda e resta a punteggio pieno, Francia con le spalle al muro (Di sabato 31 luglio 2021) Quarta e penultima giornata di gare nella fase a gironi del torneo olimpico di Pallamano femminile che in quel di Tokyo ha visto come al solito in campo molte campionesse, a caccia di un posto tra le prime quattro del raggruppamento per poi accedere alla fase finale. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. GRUPPO A Abbiamo una capolista solitaria, che risponde al nome della Norvegia, con la formazione scandinava capace di avere la meglio sull’Olanda nello scontro diretto, conquistando i due punti per 29-27, in una partita decisa dalle nove reti di una scatenata Nora Mork. Vittoria ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Quarta e penultima giornata di gare nella fase a gironi del torneo olimpico difemminile che in quel diha visto come al solito in campo molte campionesse, a caccia di un posto tra le prime quattro del raggruppamento per poi accedere alla fase finale. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. GRUPPO A Abbiamo una capolista solitaria, che risponde al nome della, con la formazione scandinava capace di avere la meglio sulnello scontro diretto, conquistando i due punti per 29-27, in una partita decisa dalle nove reti di una scatenata Nora Mork. Vittoria ...

