Pakistano violenta e mette incinta la figlia minorenne, arrestato: ecco a chi dà la colpa. Orrore a Imola (Di sabato 31 luglio 2021) Abusava da tempo della figlia minorenne fino a metterla incinta. arrestato un pachistano, regolarmente residente in Italia dal 2009, per violenza sessuale. Il fatto è emerso quando, ad un controllo in ospedale avvenuto il 15 gennaio 2021, è risultato che la ragazzina di 15 anni aspettasse un bambino: in quella circostanza, il padre ha provato ad addossare tutte le responsabilità su un cugino che era venuto a fare visita alla famiglia, ma totalmente estraneo alla vicenda. "È stato un suo cugino - dichiarava il pachistano - che è venuto a farci visita a casa". Dagli accertamenti delle forze ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Abusava da tempo dellafino arlaun pachistano, regolarmente residente in Italia dal 2009, per violenza sessuale. Il fatto è emerso quando, ad un controllo in ospedale avvenuto il 15 gennaio 2021, è risultato che la ragazzina di 15 anni aspettasse un bambino: in quella circostanza, il padre ha provato ad addossare tutte le responsabilità su un cugino che era venuto a fare visita alla famiglia, ma totalmente estraneo alla vicenda. "È stato un suo cugino - dichiarava il pachistano - che è venuto a farci visita a casa". Dagli accertamenti delle forze ...

