Advertising

anteprima24 : ** #Padula: domani la lettura di #Dante nel parco della Certosa. Lanciata una call per artisti under 35 **… -

Ultime Notizie dalla rete : Padula domani

anteprima24.it

EsternArti 2021 entra nel vivo., sabato 31 luglio, alle ore 18.30, appuntamento in Certosa diper la visita guidata gratuita all'arte pubblica presente nel parco del monastero intitolato a San Lorenzo. A conclusione ...L'obiettivo è far rivivere nell'estate della rinascita e della ripresa le strade, le piazze?i " luoghi dell'abitare" dei nostri municipi da Salerno a Caggiano, passando per, Palomonte, ...EsternArti 2021 entra nel vivo. Domani, sabato 31 luglio, alle ore 18.30, appuntamento in Certosa di Padula per la visita guidata gratuita all’arte pubblica presente nel parco del monastero intitolato ...Carmine Padula sbarca a Lucera. Il pianista, compositore e direttore d'orchestra di fama nazionale terrà un'esibizione concertistica nella nostra città. Lo farà il 18 agosto nella suggestiva cornice d ...