Ottima prestazione nelle qualifiche di Budapest per Alfa Romeo (Di sabato 31 luglio 2021) Miglior risultato di qualificazione collettiva della stagione finora in una frizzante sessione di sabato al Gran Premio Budapest per Alfa Romeo. Kimi Räikkönen ha segnato il 13° tempo, con il compagno di squadra Antonio Giovinazzi al 14° entrambe le vetture si sono qualificate per la Q2 all’Hungaroring. Come sono andate le qualifiche di Budapest per Alfa Romeo oggi? Sotto un sole cocente e acclamato dai tanti tifosi della squadra sulle tribune, il team ha migliorato notevolmente le prestazioni delle due vetture C41 dalla mattina al pomeriggio, con Kimi e Antonio in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Miglior risultato di qualificazione collettiva della stagione finora in una frizzante sessione di sabato al Gran Premioper. Kimi Räikkönen ha segnato il 13° tempo, con il compagno di squadra Antonio Giovinazzi al 14° entrambe le vetture si sono qualificate per la Q2 all’Hungaroring. Come sono andate lediperoggi? Sotto un sole cocente e acclamato dai tanti tifosi della squadra sulle tribune, il team ha migliorato notevolmente le prestazioni delle due vetture C41 dalla mattina al pomeriggio, con Kimi e Antonio in ...

Ultime Notizie Serie A: Bennacer positivo, l'Atalanta annuncia Lovato ... aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 18.15 - Napoli show contro il Bayern Monaco - La squadra di Spalletti batte in casa i bavaresi per 3 - 0 grazie a un'ottima prestazione.

Bayern Monaco - Napoli 0 - 3. Ottima vittoria degli azzurri Buona prestazione del Napoli che ha concesso poco al Bayern e ha creato almeno tre nitide occasioni ... Ottima difesa, neutralizzato il Bayern. TABELLINO BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Ulreich; Pavard (...

Gianni Brigidi, ottima prestazione Soddisfazione in ambito mondiale il Resto del Carlino Napoli, infortunio per Ounas: trauma contusivo alla caviglia Un grande impatto sul match - con due palle rubate e due assist per Osimhen nella ripresa - poi il brutto colpo. Adam Ounas entra nella ripresa di Bayern-Napoli ma non dura in campo nemmeno un tempo..

Per Elena Di Liddo solo un quarto posto nella finale olimpica della staffetta mista 4x100 misti La prima storica finale olimpica di un'atleta biscegliese ha un sapore dolceamaro: per soli tre decimi Elena Di Liddo, cittadina onoraria di Giovinazzo, dove si allena, non è riuscita a conquistare un ...

