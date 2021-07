Osakue, finale del disco con record italiano eguagliato (Di sabato 31 luglio 2021) La spallata da record nell'occasione più importante della carriera: il disco di Daisy Osakue vola lontano, fino ad eguagliare un primato italiano che resisteva da 25 anni. Fino a 63.66. La stessa ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) La spallata danell'occasione più importante della carriera: ildi Daisyvola lontano, fino ad eguagliare un primatoche resisteva da 25 anni. Fino a 63.66. La stessa ...

Advertising

Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - lukealb : RT @Orobriele: #ATLETICA - Mattina favorevole all'#ItaliaTeam. In copertina una splendida Daisy Osakue che si qualifica alla finale del Dis… - zazoomblog : Tokyo 2020 lancio del disco: Daisy Osakue in finale con record italiano (VIDEO) - #Tokyo #lancio #disco: #Daisy… - sportface2016 : VIDEO - #Tokyo2020 #atletica Le immagini del lancio da record italiano di Daisy #Osakue - GeorgeSpalluto : Straordinaria Daisy Osakue che eguaglia il record italiano nel lancio del disco con 63.66. La stessa misura ottenut… -